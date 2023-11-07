الثلاثاء 23 ربيع الثاني 1445 ﻫ - 7 نوفمبر 2023 |
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بيانٌ للسّفارة الأميركيّة حول زيارة هوكشتاين إلى لبنان.. ماذا جاء فيه؟

منذ 14 دقيقة
السفارة الأميركية في لبنان

السفارة الأميركية في لبنان

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أشارت السّفارة الأميركيّة في لبنان في بيان، إلى أنّ “كبير مستشاري الرئيس بايدن، آموس هوكشتاين، قام بزيارة لبنان اليوم الثلاثاء، والتقى بعدد من كبار القادة. وأعرب عن اهتمام الولايات المُتّحدة العميق بلبنان وشعبه خلال هذا الوقت العصيب. وأعرب عن خالص تعازينا لحياة المدنيين التي فقدت”.

السفارة أضافت في بيانها أنّ هوكشتاين “استمع إلى مخاوف المسؤولين اللبنانيّين وأبلغهم بما تقومُ به الولايات المُتّحدة لمعالجتها. وأكّد مُجدّدًا أنّ الولايات المتّحدة لا تريد أن ترى الصّراع في غزّة يتمدّد، وشدّد على أنّ استعادة الهدوء على طول الحدود الجنوبيّة يجب أن تكون الأولوية القصوى لكلٍ من لبنان وإسرائيل. وذكّر جميع المُحاورين بأنّ قرار مجلس الأمن 1701 هو أفضل آلية لتحقيق هذا الهدف ودعا إلى تنفيذه بالكامل”.

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