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بيان أردني حول آخر مستجدات ترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل

منذ 9 دقائق
الخارجية الأردنية

الخارجية الأردنية

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رحّبت وزارة الخارجية الأردنيّة اليوم (الثلاثاء 4-10-2022) بالتقدم الذي حققته الجهود الأميركية لترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل، معتبرة أن “ذلك سيتيح للبنان الإفادة من حقول الغاز في البحر الأبيض المتوسط، وسيسهم في مواجهة التحديات الاقتصادية وتحقيق الأمن والاستقرار”.

وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير هيثم أبو الفول دعم الأردن كل الخطوات التي تصب في مصلحة لبنان الشقيق وتخدم الأمن والاستقرار، مشدداً على “وقوف الأردن الكامل مع لبنان الشقيق في مواجهة التحديات التي يواجه”.

يشار إلى أن لبنان سلم اليوم الثلاثاء ردّه الرسمي على مسودة اتفاق الترسيم البحري، إلى السفارة الأميركية في بيروت، وفق ما أعلن نائب رئيس مجلس النواب، إلياس بو صعب.

وأعلن بو صعب، في مقابلة مع “LBCI”، “أننا سلّمنا الرّد اليوم للسفيرة الأميركية وهو بات بعهدة الوسيط الأميركي مساء اليوم الثلاثاء”، موضحاً أن “ما سلمناه اليوم هو ردّ بالتعديلات التي طلبها لبنان على المسودة، أما الموافقة النهائية على العرض فلم تأتِ بعد”.

كما لفت بو صعب إلى أن لبنان لن يدفع قرشا من حصته في حقل قانا لإسرائيل وهذا من صلب الاتفاق.

واعتبر بو صعب أنه “كخلاصة، حافظنا على كامل حقوقنا وعلى وراس الناقورة وحقل قانا وحصلنا على بلوكاتنا واعتقد ان حزب الله معني فقط بهذا الشق، ولا اعتقد ان التعديلات التي قدمناها اليوم ستطيّر الاتفاق”.

وكانت السفيرة الأميركية في بيروت، دوروثي شيا، قد زارت اليوم بو صعب في مكتبه في مجلس النواب، للاطلاع على نتائج المشاورات التي أجريت في قصر بعبدا أمس الاثنين.

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