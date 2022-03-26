بيان توضيحي لمجلس نقابة محرري الصحافة

اصدر مجلس نقابة محرري الصحافة اللبنانية البيان آلاتي:

عطفا على البيان الذي اصدره نقيب المحررين امس، والمتعلق بالمقال الموقع باسم الزميل جورج علم وفيه تعرض مباشر لرئيس الجمهورية ، والذي تم تداوله على بعض مواقع التواصل الاجتماعي، ومنعا لأي التباس في الاسماء، خصوصًا ان زميلنا الصحافي الأستاذ جورج علم العضو في نقابة المحررين يحمل هذا الاسم، وقد اكد للنقيب عدم علمه أو علاقته من قريب أو بعيد بهذا المقال.

يدعو مجلس النقابة الأجهزة الأمنية، لا سيما قسم الجرائم الإلكترونية، الى التحري لمعرفة الاسم الثلاثي لناشر هذا الخبر وكامل هويته إذا كان بالفعل يحمل هذا الاسم، وإلا فالتحري لمعرفة اسم منتحل هوية الزميل جورج علم تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات الجزائية الصارمة بحقه.