بيان "توضيحي" من مصرف لبنان حول "صيرفة"

أصدر مصرف لبنان بيانً توضيحيًا حول التداول اليومي على منصة “صيرفة”، مؤكداً أن “حجم التداول اليومي على المنصة الذي يصدره بشكل يومي يتضمن ما يلي:

– ما باعه واشتراه مصرف لبنان من دولار أميركي.

– عمليات بيع وشراء الدولار الأميركي التي قامت بها المصارف ومؤسسات الصرافة والتي يجب عليهم تسجيلها على منصة صيرفة”.

كما أكّد المصرف أن “التداول على المنصة يتضمن “مجموع” الدولارات التي دخلت الى مصرف لبنان وتلك التي دفعها مصرف لبنان، يضاف إليها عمليات المصارف والصرافين التي تسجل على صيرفة”، مشيرًا إلى أن “ازدياد حجم التداول على المنصة في الأيام القليلة الماضية هو طبيعي ومتوقع حيث تم السماح للجمهور ببيع وشراء الدولار من دون قيود عبر المنصة من خلال مصارفهم”.