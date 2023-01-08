الأحد 15 جمادى الآخرة 1444 ﻫ - 8 يناير 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

بيان "توضيحي" من مصرف لبنان حول "صيرفة"

منذ 44 دقيقة
مصرف لبنان

مصرف لبنان

A A A
طباعة المقال

أصدر مصرف لبنان بيانً توضيحيًا حول التداول اليومي على منصة “صيرفة”، مؤكداً أن “حجم التداول اليومي على المنصة الذي يصدره بشكل يومي يتضمن ما يلي:

– ما باعه واشتراه مصرف لبنان من دولار أميركي.

– عمليات بيع وشراء الدولار الأميركي التي قامت بها المصارف ومؤسسات الصرافة والتي يجب عليهم تسجيلها على منصة صيرفة”.

كما أكّد المصرف أن “التداول على المنصة يتضمن “مجموع” الدولارات التي دخلت الى مصرف لبنان وتلك التي دفعها مصرف لبنان، يضاف إليها عمليات المصارف والصرافين التي تسجل على صيرفة”، مشيرًا إلى أن “ازدياد حجم التداول على المنصة في الأيام القليلة الماضية هو طبيعي ومتوقع حيث تم السماح للجمهور ببيع وشراء الدولار من دون قيود عبر المنصة من خلال مصارفهم”.

    المزيد من أخبار لبنان

    طقس لبنان
    بعد تقلّبات جويّة ضعيفة.. كيف سيكون طقس اليومين المقبلين؟
    مصرف لبنان
    العينُ على الوفد القضائي الأوروبي.. و15 شخصًا على لائحة الاستجواب
    الجيش اللبناني
    عمليات دهم للجيش في البقاع.. وتبادل لإطلاق النار مع مطلوبين!

    الأكثر قراءة

    جورج وسوف ونجله وديع
    بالفيديو.. جورج وسوف يتحدث عن نجله الراحل: "هيدا دمعة عيني"
    جورج وسوف يتقبل التعازي برحيل نجله
    بالفيديو: جورج وسوف يتقبل التعازي برحيل نجله وديع
    شعار باريس سان جيرمان
    سكتة قلبية تنهي حياة "مبامي" أحد نجوم باريس سان جيرمان