السبت 11 ربيع الثاني 1444 ﻫ - 5 نوفمبر 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

بيان توضيحي من وزير العدل حول مرسوم العفو

منذ 7 دقائق
وزير العدل هنري خوري

وزير العدل هنري خوري

A A A
طباعة المقال

صدر عن وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال هنري خوري البيان الآتي:

“يهم وزير العدل التأكيد أن طلب العفو الخاص المقدم من صاحب العلاقة أو من وكيله تبتّه لجنة العفو المؤلفة من ثلاثه أعضاء من مجلس القضاء الأعلى بعد أن يطلع النائب العام التمييزي على الملف ويرفع تقريره بالخصوص المذكور، فيقترح وزير العدل بالإستناد إلى الموقفين أعلاه، إصدار مرسوم العفو الخاص في حال كان الرأيان إيجابيان.

وبالتالي فإن دور وزير العدل ينطلق في اقتراحه من الموقفين المشار إليهما أعلاه أي لجنة العفو والنيابة العامة التمييزية واللذين لم يظهر فيهما في حالة المرحوم محمد أحمد الحسن أية معلومة تشير إلى وفاته، علماً ان لا دور لوزير العدل القيام باي تحقيق بهذا الخصوص، فاقتضى التوضيح”.

    المزيد من أخبار لبنان

    وزير الصناعة جورج بوشكيان
    بعد بيع مادة الترابة في السوق السوداء.. وزير الصناعة يوضح
    علم القوات اللبنانية
    "القوات" حاضرة في المنتدى: هذا الوقت المناسب للدفاع عن "الطائف"
    إيلي الفرزلي
    إيلي الفرزلي: عون كان يهدف إلى تدمير اتفاق الطائف بشكل ممنهج

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    معركة بالأيدي خلال حلقة "صار الوقت"
    بالفيديو.. معركة بالأيدي خلال حلقة "صار الوقت"
    النائب وضاح صادق
    نصيحة من وضاح الصادق لباسيل.. "أعد حساباتك"!
    سجال بين ستريدا وباسيل: "اللي عندو شوارب بكون رجّال”