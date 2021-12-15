بيان جديد للمديرية العامة للأحوال الشخصية.. ماذا جاء فيه؟

صدر عن المديرية العامة للأحوال الشخصية البيان الآتي:

“في ظل التحضيرات الجارية لإجراء الانتخابات النيابية للعام 2022، وبعد صدور الكثير من التعليقات التي يتم تداولها على وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي حول تسجيل طلبات اللبنانيين غير المقيمين على الأراضي اللبنانية، وحرصا منها على اعتماد أسلوب الشفافية والتعاطي بصراحة ودقة مع الرأي العام، وعطفا على بيانها السابق الصادر بتاريخ 1/12/2021 والمتعلق بطلبات تسجيل اللبنانيين المقيمين خارج الأراضي اللبنانية التي وردت إليها من البعثات الدبلوماسية، بواسطة وزارة الخارجية والمغتربين والبالغ عددها 230.466 طلبا،

يهم المديرية العامة للأحوال الشخصية أن تعلن أنه وبعد قيامها بالتدقيق في تلك الطلبات والتثبت من توفر الشروط القانونية فيها، سندا إلى الأحكام القانونية المرعية الإجراء، تبين أن أعداد الناخبين في القوائم الانتخابية الأولية مبينة وفق التالي:

* 225.114 ناخبا يحق لهم الاقتراع في البعثات الدبلوماسية التي تسجلوا فيها.

* 2740 ناخبا لا يحق لهم الاقتراع في الخارج باعتبار أن عدد المسجلين في مركز الاقتراع يقل عن 200 ناخب وقد تم إدراج أسمائهم على القوائم الانتخابية في داخل لبنان.

* 681 ناخبا لا تتوافر فيهم شروط الاقتراع (محكومين، تنازل عن الجنسية اللبنانية، اكتسبوا الجنسية بموجب مراسيم لم يمض على صدورها عشر سنوات….).

* 1178 ناخبا تقدموا بأكثر من طلب.

* 753 ناخبا أدخلوا بياناتهم يدويا (وقد أفادت أقلام النفوس عن عدم وجود أي قيود لهم في سجلات الأحوال الشخصية)”.