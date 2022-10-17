بيان جديد لهيئة إدارة السير... إليكم التفاصيل

أعلنت هيئة إدارة السير والآليات المركبات عن استقبال كافة معاملات التسجيل لدى كافة أقسام وفروع مصلحة تسجيل السيارات نهاري الثلاثاء والأربعاء من هذا الأسبوع، علماً أن رخص السير سوف تسلّم بمواعيد لاحقة لدى تأمينها على أن يتم جدولة هذه المواعيد في حينه، أما بالنسبة لمعاملات السوق، فسوف تستقبل الهيئة وتنجز كافة معاملات السوق نهاري الثلاثاء والأربعاء من هذا الأسبوع أيضاً على أن تجري الامتحانات المقررة في هذين اليومين.

أما بالنسبة للكشف الميكانيكي، فإن الهيئة تفتح أبوابها في الدكوانة نهاري الخميس والجمعة من الأسبوع لإنجاز معاملات الكشف على كافة الآليات.