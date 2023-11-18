بيان جديد لهيئة إدارة السير.. وهذا ما جاء فيه

أعلنت هيئة إدارة السير والآليات والمركبات – مصلحة تسجيل السيارات والآليات في بيان، انّها ستستقبل المواطنين أيام الثلاثاء والخميس (21-23 / 11 / 2023) وتقوم بإنجاز المعاملات الجديدة الآتية:

“1- اعتباراً من 21/ 11 /2023 تسجيل السّيارات المستوردة المستعملة (وفق شهادة جمركيّة) التي يتوجب احضارها او *خضوعها للكشف في المركز الرئيسي في الدكوانة من خلال حجز موعد على موقع الهيئة* الالكتروني tmo.gov.lb

اما في مختلف الاقسام (زحلة، صيدا، طرابلس والنّبطيّة) سيصار الى تنظيم الكشف على السّيارات السياحيّة الخصوصيّة وفق الاليّة الآتية:

• ايام الثلاثاء للسيارات التي ينتهي *رقم هيكلها* بــ 0، 1، 2 و3

• ايام الاربعاء للسيارات التي ينتهي *رقم هيكلها* بــ 4، 5 و6

• ايام الخميس للسيارات التي ينتهي *رقم هيكلها* بـ 7، 8 و9

2- فكّ حجز للسيارات السياحيّة (من خلال حجز موعد مسبق في مركز الدكوانة على موقع الهيئة)

3- انقاض الدراجات الناريّة

4- فيما خصّ *الشحن والاوتوبيس العمومي* : دفع رسوم السّير السنويّة، تقديم طلبات تسلسل ملكيّة لوحات، الاستحصال على استمارات (للضمان الاجتماعي او المخفر) وانقاض آليات الاشغال العامة (في المركز الرئيسي في الدكوانة)

5- فيما خصّ *سيارات الشحن والاوتوبيس الخصوصيّة* : فكً حجز (في المركز الرئيسي في الدكوانة).

كما وتستكمل المصلحة بتأمين الخدمات التي توفرّها دائرة السوق (اصدار رخصة سوق بدل عن ضائع أو تلف وتجديد رخص السوق منتهية الصلاحية، إصدار رخصة سوق دوليّة (الدكوانة) والاستحصال على إستمارة رخصة سوق للخارج) من خلال حجز موعد مسبق في المركز الرئيسي في الدكوانة على موقع الهيئة، و في مختلف الاقسام (زحلة، صيدا، طرابلس والنّبطيّة).

هذا بالإضافة الى استمرار المصلحة بكافة فروعها بتأمين الخدمات التي كانت توفرها سابقاً، والتي يمكن الاطلاع عليها بالتفصيل على موقع الهيئة المذكور أعلاه”.