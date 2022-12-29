بيان جديد وهام لنقابة أصحاب محطات المحروقات!

صدر بيان عن نقابة أصحاب محطات المحروقات في لبنان، جاء فيه:

“عطفاً على قرار مصرف لبنان في الامس باحتساب البنزين حسب سعر صيرفة ما أدى الى عودة الطوابير على المحطات و بناءً على تعديل السعر اليوم و عودة الوزارة عن قرارها”.

وتابع البيان، “نتمنى من مصرف لبنان عدم العودة الى هذا القرار في الاسبوع المقبل بدون وضع آلية تكون عملية وواضحة لتسليم المحطات دولار حسب سعر صيرفة والا سنعود لنفس التخبط الذي حصل بالأمس”.

وكان المكتب الاعلامي لرئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي قد أصدر بياناً في وقت سابق يوضح ما جرى حول احتساب سعر المحروقات، جاء فيه

منعا لاي التباس أو تحريف او اجتزاء او استغلال لمضمون كتاب رئيس الحكومة الى وزير الطاقة، بشأن تحديد سعر مبيع المحروقات السائلة ، يهمنا الايضاح انه بعد البلبلة التي حصلت امس عقب قرار وزير الطاقة، ربطاً بسعر منصة صيرفة التي حدّدها البيان الصادر عن مصرف لبنان بتاريخ 27/12/2022 بـ/ 38,000/ ليرة لبنانية، وقبل اكتمال العملية التنظيمية لذلك ما أدى إلى عدم تلبية المصارف التجارية طلبات السوق كافةً تنفيذاً لبيان المصرف المركزي، وبعدما تفاقمت أزمة توزيع المحروقات ما انعكس سلباً على مصالح المواطنين في فترة الأعياد، جرى التواصل بين دولة رئيس الحكومة ومعالي وزير الطاقة والمياه وليد فياض، فطلب الوزير تغطية رئيس الحكومة لقرار التراجع عن اعتماد السعر الجديد الى حين انتظام عمل المصارف وفق آلية التسعير الجديدة لصيرفة.

وعلى هذا الاساس وجه الرئيس ميقاتي كتابا الى وزير الطاقة ، بناء للطلب المذكور، بالإبقاء على تسعيرة بيع المحروقات ربطاً بسعر الصرف في السوق الموازية لحين الانتهاء من وضع الآلية المذكورة. فاقتضى التوضيح.