بيان رقم "واحد" يُوثّق مُخالفات في هيئة "إدارة السير"!

صدر عن رئيس نقابة مدارس السوق في لبنان حسين توفيق غندور بيان، حمل الرقم “واحد”، حول “مخالفات” مستمرة في هيئة إدارة السير والآليات والمركبات، قال فيه: “اعتاد اللبنانيون سماع أخبار ما يجري لدى هيئة إدارة السير والآليات والمركبات، ومنذ فترة كنا نجمع ونوثق المخالفات التي ترتكب تحت عنوان تسيير المرفق العام وقد أبدينا رغبتنا في عدة مراسلات خطية في التعاون مع هذا الفريق من أجل نجاح الهيئة، وذلك عبر قرارات صدرت عن وزير الداخلية إلا أن إصرار فريق عمل وزير الداخلية على التعسف واستبعاد من لهم صلة في قطاع هيئة إدارة السير بلغ حدا وجب علينا فيه التصدي له وإظهار هذه المخالفات على طريقتنا المعتادة عبر وسائل الإعلام”.

وأضاف: “تبيّن لنا أن القرارات التي أصدرها وزير الداخلية والبلديات في تمديد صلاحية رخص السوق ورخص السير ومن دون لوحات قد خالفت نصوصًا قانونية، وهذه القرارات لا يمكن لها إلغاء مادة في القانون بواسطة قرار. وهذه القرارات كان قد سبقها قرارات أيضا توحي بتيسير مرفق عام وأصبحت فيه هيئة إدارة السير من منفعة عامة إلى منفعة خاصة، ومن المعروف أن سبب النزاعات هو غياب العدالة التي أتى على ذكرها الدستور اللبناني ومن أجل تذكير وزير الداخلية أن هيئة إدارة السير يلزمها رئيس ومدير عام ومجلس إدارة ويوجد لها نظام وقانون ينظم لها عملها، خصوصًا في التكليف الضريبي، إضافة إلى لجنة وطنية للسير والمرور، وكذلك المجلس الوطني للمرور ولا يجوز ولا يمكن لأي سلطة تلغي وتستبعد أي جهة نقابية خاصة في التعاون لتسيير المرفق العام. وأن مخالفة القرارات التي صدرت يتبعها إجراءات قانونية من أجل ابطالها، رمما يؤدي إلى عرقلة العمل في هيئة إدارة السير وأهم ما يمكن نشره للرأي العام هو فضيحة تخمين السيارات والاليات على الدولار الجمركي وإنشاء منصة، النية من خلالها إعطاء خدمات يقابلها تمرير صفقة من أجل إدخال نموذج في هيئة إدارة السير يتعارض ولا يتجانس مع مطالب عمال مدارس السوق في لبنان، مما قد يستدعي الأمر إلى انشاء منصة لدى نقابة مدارس السوق، مما يعزز مبدأ المضاربة وأن هذا البيان سيتبعه بيانات بشكل متواصل ومستمر وعلى طريقة أن عدتم عدنا”.