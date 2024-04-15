بيان عاجل من وزارة الخارجية.. ماذا جاء فيه؟

أصدرت وزارة الخارجية والمغتربين بياناً، صباح اليوم الإثنين 15 نيسان/أبريل 2024، يعبر عن قلق شديد إزاء التطورات الأخيرة في منطقة الشرق الأوسط.

وأكّد البيان على استمرارية الحرب في غزة للشهر السابع على التوالي، دون تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2728 المتعلق بوقف الحرب في غزة، وعدم تحقيق تقدم في المسار السياسي المبني على حل الدولتين وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.

كما دعت الوزارة إلى وقف التصعيد والتهديد بشن الحرب والأعمال العسكرية الانتقامية بكافة أشكالها، مشددة على ضرورة العودة إلى احترام قواعد القانون الدولي والقرارات الشرعية الدولية، التي تعتبر الرادع الوحيد لتجنب تبعات انفجار الشرق الأوسط برمته والتي تهدد السلم والأمن الإقليميين.

يأتي هذا البيان في سياق تصاعد التوترات في المنطقة والتحديات التي تواجهها، حيث تدعو الوزارة إلى التحلي بروح المسؤولية والتصرف بحكمة لضمان استقرار المنطقة والحفاظ على السلم والأمن.

وختمت الوزارة بتأكيد التزامها بجهود المجتمع الدولي لتحقيق السلام والاستقرار في الشرق الأوسط، معربة عن استعدادها لدعم جميع الجهود المبذولة في هذا السياق.