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بيان “عالي النبرة” عن متقاعدي قوى الامن للمصارف: سنعاملكم بصورة مختلفة

منذ 3 ساعات
متقاعدو قوى الامن

متقاعدو قوى الامن

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أعلن “تجمع متقاعدي قوى الامن الداخلي” في بيان، رفضه “القاطع وضع سقف للسحوبات على أي تحاويل من مصرف لبنان الى حسابات توطين الموظفين والمتقاعدين التي يمكن تأمينها من خلال تعاملات المصارف مع عملائها والتي يتم منها تحصيل القروض، وغيرها من التعاملات التي تتيح للمصارف دفع كامل التحويلات نقدا وترتيب ذلك اداريا بينها وبين مصرف لبنان من دون تحميل الموظفين والمتقاعدين أي اعباء اضافية”.

وإذ ذكروا بأنهم “سبق وتوجهوا ببيان تحذيري لكافة المصارف في لبنان وجمعيتهم للكف عن هذه التصرفات التي تساهم في اذلال الموظفين والعسكريين والمتقاعدين على حد سواء”، حذروا “المصارف كافة وجمعيتهم بالقول: أبعدوا الموظفين والمتقاعدين عن سياساتكم الرعناء الفاشلة التي اوصلتنا الى الانهيار من خلال سوء ادارتكم للقطاع كي لا نقول اكثر. هذه المرة سيكون تعاملنا معكم بصورة مختلفة عما رأيتموه سابقا”.

ودعوا “كافة التجمعات والروابط العسكرية والمدنية والأساتذة والمتعاقدين والمتقاعدين الى الإنضمام إليهم للوقوف جنبا الى جنب ضد سياسة الإذلال التي يتبعها حيتان المال في لبنان”.

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