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بيان لاتحادات ونقابات النقل البري حول تحركات يوم غد

1 - فبراير - 2022
النقل البري

النقل البري

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صدر عن اتحادات ونقابات قطاع النقل البري، البيان الآتي:

“تتناقل بعض وسائل الاعلام ووسائل التواصل الاجتماعي اخبارا عن محاولات لحل الازمة واتصالات من اجل تعليق او الغاء الاضراب حول تحرك النقل البري غدا، يهم نقابات قطاع النقل البري في لبنان نفي ذلك نفيا قاطعا كل ما جاء حول هذا الكلام، وهي ماضية باصرار في تنفيذ التحرك يوم غد على جميع الاراضي اللبنانية وعلى ابعد مستوى، اقتضى للتوضيح”.

واكد البيان “عدم وجود اي اتصالات، لا سيما وان رئيس الحكومة نجيب ميقاتي وثمانية وزراء خارج البلاد”، كما اكد ان “الاتحادات والنقابات لم تعلق هذا الاضراب ما لم يقر مجلس الوزراء بنود الاتفاق المعقود مع رئيس الحكومة بتاريخ 26/10/2021”.

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