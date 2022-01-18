الأربعاء 16 جمادى الآخرة 1443 ﻫ - 19 يناير 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

بيان لجمعية المصارف حول إقفال القطاع المصرفي غداً

منذ 12 ساعة
جمعية المصارف

جمعية المصارف

A A A
طباعة المقال

أوضحت جمعية المصارف أن البيان الذي يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي حول إقفال القطاع المصرفي غداً عار من الصحة.

وقد انتشر بيان صادر عن جمعية المصارف مفاده أنه “استنكاراً للاعتداءات المتكررة الذي تعرّض لها اليوم الحالي موظفو بنك بيروت والبلاد العربية فرع جب جنين وبنك بيروت فرع الطريق الجديدة في 17 الحالي وتهديد الموظفين بالموت على يد مجموعات ومودعين، وتضامناً مع الموقف السليم والصارم الذي اتّخذته الإدارات العامة لهذه المصارف المذكورة، تعلن جمعية مصارف إقفال كل فروع المصارف العاملة في لبنان يوم غد الاربعاء في 19كانون الثاني، تضامناً مع ادارات المصارف المعتدى عليها وموظفيها واحتجاجاً على هذا الاعتداء المستنكر والمُدان”.

    المزيد من أخبار لبنان

    حادثة "بنك بيروت والبلاد العربية" في جب جنين
    تطوّرات حادثة جب جنّين.. الزوجة تهرب بالـ50 ألف دولار
    الليرة اللبنانية والدولار
    قبل صدور الموازنة.. هل يستقرّ الدولار على هذا الرقم؟!
    جبران باسيل
    من قصد باسيل بحديثه عن “السعدنات”؟ وهذا رأيه بعودة “الثنائي” للحكومة

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    الدولار
    دولار السوق السوداء يسجل تراجعاً إضافياً.. إليكم التفاصيل
    الثلوج في لبنان
    من أطلق اسم “هبة” على العاصفة التي تضرب لبنان؟
    فقدان حاسة الشم من أبرز أعراض كورونا
    كورونا
    لهذا السبب.. نفقد حاستي الشم والتذوق بعد الإصابة بكورونا