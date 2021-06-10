بيان لحاكم مصرف لبنان حول تسعيرة صرف الدولار عبر منصة صيرفة "Sayrafa"

أعلن حاكم مصرف لبنان رياض سلامه في بيان له “ان البنك المركزي سيقوم بعمليات بيع للدولار الامريكي للمصارف المشاركة على منصة “Sayrafa” بسعر 12,000 ليرة للدولار الواحد. على أن تبيعها المصارف بسعر 12,120 ليرة للدولار الواحد”.

وأضاف سلامة أنه “استناداً الى ما تقدم، يُطلب من المُشاركين الراغبين بتسجيل جميع الطلبات على المنصة اعتباراً من نهار الاثنين الواقع في 14 حزيران 2021 لغاية نهار الاربعاء الواقع في 16 حزيران 2021، شرط تسديد المبلغ المطلوب عند تسجيل الطلب بالليرة اللبنانية نقداً. سوف تتم تسوية هذه العمليات نهار الخميس الواقع في 17 حزيران 2021. تُدفع الدولارات الاميركية لدى المصارف المراسلة حصراً”.

وختم سلامه بيانه بأن “مجمل عمليات هذا الاسبوع هو 18 مليون دولار امريكي بمعدل 12,200 ليرة للدولار الواحد على منصة “Sayrafa”، مع الاشارة الى أنه تمّ تكليف لجنة الرقابة على المصارف للتأكد من التزام الصرافين بتطبيق التعاميم ذات الصلة”.