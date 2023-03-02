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بيان لحجار حول "برنامج أمان".. ماذا جاء فيه؟

منذ 15 دقيقة
وزير الشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الأعمال هكتور الحجار

وزير الشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الأعمال هكتور الحجار

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أعلن المكتب الإعلامي لوزير الشؤون الإجتماعية في حكومة تصريف الأعمال هكتور حجّار حول “برنامج أمان”، أنّه “بعدما وصل عدد الأسر اللبنانية المستفيدة من برنامج أمان خلال العام 2022 إلى 76000 أسرة تستفيد من مساعدة مالية نقدية بالدولار شهرياً لمدة سنة كاملة، ونظراً للأوضاع الإقتصادية الصعبة التي تمرّ بها البلاد، ونتيجة للعمل الذي قمنا به بالتنسيق مع وزير المالية، مجموعة البنك الدولي، برنامج الأغذية العالمي والوحدة المركزيّة لإدارة “برنامج أمان” في رئاسة مجلس الوزراء، وبعد موافقة رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي، سيتمّ تمديد الاستفادة لهذه الأسر لمدة 6 أشهر إضافية، وستحصل هذه الأسر على دفعة واحدة عن شهري كانون الثاني وشباط 2023 إبتداءً من 15 آذار 2023 على أن تستمرّ الحوالات شهرياً لحين الحصول على 6 أشهر إضافية كاملةً”.

كما أعلن أنه “بالإضافة إلى التجديد للمستفيدين القدامى، إن تنفيذ برنامج أمان مستمر لإستهداف 74,000 أسرة جديدة. لذا، سينظّم فريق عمل وزارة الشؤون الإجتماعية عبر مفتّشيه ومنسّقيه بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي، زيارات منزليّة لأسر لبنانيّة كانت قد تسجّلت سابقاً على منصّة دعم، موزّعة على كافة الأراضي اللبنانية وستبدأ هذه الزيارات خلال شهر نيسان 2023 على أن تستمر لمدّة 5 أشهر”.

وأشار الى أنه “بعد الزيارة المنزليّة، ستخضع هذه الأسر لعمليّة تقييم ممكننة لإختيار الأكثر فقراً منها للإستفادة من برنامج أمان لمدّة عام واحد مع مفعول رجعيّ من شهر كانون الثاني 2023، على أن يتمّ الدفع للمجموعة الاولى في نهاية شهر أيار 2023”.

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