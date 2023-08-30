بيان لـ"الاتصالات" حول تلزيم خدمة "الرسائل النصية القصيرة"

صدر عن وزارة الاتصالات بيان تناولت فيه موضوع تلزيم خدمة تطبيق الرسائل النصية القصيرة المعروف بتطبيق application to person أو A2P، وجاء فيه:

“إن المزايدة التي أجرتها شركة “تاتش” لتلزيم خدمة الـ A2P تحت إشراف وزارة الاتصالات تم إطلاقها قبل أن يدخل قانون الشراء العام الجديد حيّز التنفيذ، بحيث وجهت دعوة للاشتراك في المزايدة إلى ٢٥ شركة، حيث أن ١٠ شركات قدّمت عروضها وفازت في النهاية الشركة التي قدّمت العرض الأعلى قيمة والمبلغ الأعلى من الواردات. وبموجب هذه المزايدة، تم اعتماد تعرفة 7.5 Euro Cents لكل رسالة نصية بدل 5.4 cents.

أما بالنسبة لشركة “ألفا” وبعد أن فازت بموجب المزايدة التي حصلت بشروط هيئة الشراء العام شركة Vox Solutions، وبعد تبادل مسودات العقد، تلقّت “ألفا” من الشركة الفائزة النص النهائي للعقد موقعًا منها، وهو يخضع حاليًا للإجراءات الإدارية الداخلية علمًا بأن الشركة الفائزة تحتاج على الأقل إلى ٣ أشهر لكي تصبح جاهزة تقنيًا وفنيًا.

علمًا بأنّ وزير الاتصالات طلب من شركة “ألفا” اعتماد التعرفة التي على أساسها ربحت vox Solutions المزايدة، وهي 10.50 cents لكل رسالة نصية، اعتبارا من ١ تموز وذلك حفظاً للمال العام.

ويجدر بالذكر بأن وزارة الاتصالات طلبت أيضًا من شركة “تاتش” تطبيق تعرفة 10.50cents أي السعر الذي على أساسه ربحت Vox Solutions المزايدة في شركة “ألفا”.

وبما أن سعر الرسالة ليس السبب الوحيد للفارق في مجموع الإيرادات لهذه الخدمة بين الشركتين، فإن شركة “تاتش” بصدد وضع DPI ونظام حماية متطور من أجل الحد من الرسائل غير الشرعية ولتحسين الإيرادات.

في الخلاصة، أصبحت شركتا “ألفا” و”تاتش” تحصّلان 10.50 euro cents لكل رسالة نصية لكي الشركتين بدل من 5.4 euro cents لتاتش و6 euro cents لألفا.

وقد توجّهت وزارة الاتصالات بجواب رسمي حول عقود الرسائل النصية لشركتي “ألفا” و”تاتش” إلى النائب ياسين ياسين الذي تناول الموضوع في وقت سابق”.