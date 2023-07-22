السبت 4 محرم 1445 ﻫ - 22 يوليو 2023 |
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بيان لـ"القوات" بعد خبر توقيف مختار الهلالية بتهمة "بيع الأطفال"!

منذ دقيقة واحدة
علم القوات اللبنانية

علم القوات اللبنانية

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صدر عن منطقة صيدا- الزهراني في “القوّات اللبنانيّة” البيان الآتي:

قامت عدد من الجهات المرتبطة بمحور سياسي اعتاد التلفيق والافتراء، على إقحام حزب “القوّات اللبنانيّة” في التحقيق الذي تُجريه الأجهزة المختصّة حول إحدى الجمعيات، بشكل مُجافي للحقيقة وللوقائع ذات الصلّة، كما قامت بتسويق خبر توقيف مختار بلدة الهلالية على أنّه رئيس مركز “القوات” في البلدة.

إنّ منطقة صيدا – الزهراني في “القوّات اللبنانيّة” تنفي نفياً قاطعاً أيّ علاقة للحزب بكلّ التسويق الباطل، كما تنفي أن يكون مختار البلدة هو رئيساً لمركز “القوّات” فيها، إنما من المؤيدين، وإذ تؤكّد التزامها التام بسقف القانون ورفضها كلّ ما يتعارض معه، تجد نفسها مضطرة للادّعاء لدى الجهات المختصّة على كلّ مَن تسوّل له نفسه ربط “القوّات” بأخبار ملفّقة”.

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