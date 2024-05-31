الجمعة 23 ذو القعدة 1445 ﻫ - 31 مايو 2024 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

بيان لـ "تجمع مالكي الأبنية المؤجرة"

منذ 42 دقيقة
تجمع مالكي الأبنية المؤجرة

تجمع مالكي الأبنية المؤجرة

A A A
طباعة المقال

أشار “تجمع مالكي الأبنية المؤجرة” ، في بيان، إلى أن” مجلس شورى الدولة أصدر في ٣٠ الحالي قرارا إعداديا يحمل الرقم ٢١٥، يتضمن رد طلب الرجوع عن القرار الاعدادي الصادر عن هذا المجلس تحت الرقم ١٦٠ تاريخ ٤/٤/٢٠٢٤ ، وتكليف رئاسة مجلس الوزراء ابراز كتابها الرقم ٤٦٨/ص تاريخ ٢٦/٣/٢٠٢٤”.

واعلن ان “مجلس شورى الدولة قد أكد أنه لا توجد أية معطيات جديدة أو واقعية أو قانونية تبرر الرجوع عن قرار وقف تنفيذ المرسوم المطعون فيه، المتعلق برد قانون الايجارات للأماكن غير السكنية الذي سبق أن أقره مجلس النواب، وبالتالي يعتبر قرار مجلس الشورى مهما لناحية وضع حد لافعال رئاسة الحكومة المخالفة للأصول”.

وختم مشددا على “ثقته بالقرارات التي تصدر عن الشورى وصولا الى احقاق الحق للمالكين القدامى، واعتبار قانون الايجارات للاماكن غير السكنية الجديد نافذا ونشره بالجريدة الرسمية”.

    المزيد من أخبار لبنان

    مديرية الشؤون العقارية
    إعلان من المديرية العامة للشؤون العقارية
    الامارات
    مساعدات طبية من الهلال الأحمر الإماراتي
    غارات إسرائيلية على جنوب لبنان
    غارات على عيترون ليلاً

    الأكثر قراءة

    اليكم هذه العادات للحفاظ على النشاط العقلي في مرحلة السبعينيات
    قضاة لبنان
    منصة صوت بيروت تعتذر عن خبر "غير صحيح" يتعلق بمرجع قضائي
    المبعوث الأميركي الخاص إلى لبنان آموس هوكشتاين
    حزمة اقتصادية وكهرباء 12 ساعة.. هوكشتاين يكشف تفاصيل الاتفاق المرتقب بين لبنان وإسرائيل