بيان لقيادة الجيش حول تنفيذ طيران ليلي وتمارين تدريبية.. إليكم التفاصيل

صدرت عن قيادة الجيش- مديرية التوجيه البيانات الآتية:

“ستقوم القوات الجوية، بتواريخ: 27، 28 و29/ 6/ 2022 اعتبارا من الساعة 20.25 ولغاية الساعة 00.30 من كل يوم، بتنفيذ طيران ليلي بالانتقال بين القواعد الجوية التالية: حامات، بيروت، رياق والقليعات” .

“ستقوم وحدة من الجيش اعتبارا من تاريخ 27/ 6/ 2022 ولغاية 8/ 7/ 2022، بإجراء تمارين تدريبية في حقل رماية ثكنة داني حرب – غوسطا، يتخللها تنفيذ رمايات حية بواسطة الأسلحة الخفيفة.

كذلك بتاريخ 27/ 6/ 2022 ما بين الساعة 6.00 والساعة 10.00، ستقوم منظمات غير حكومية عاملة في مجال نزع الألغام، بتفجير ذخائر غير منفجرة في بلدتي عرب اللويزة وميس الجبل – الجنوب.

وستقوم وحدة من الجيش اعتبارا من تاريخ 15 / 6 / 2022 ولغاية 30 / 6 / 2022، بإجراء تمارين تدريبية في منطقة اللقلوق وحقل تدريب تم رطيبة، تتخللها رمايات بالذخيرة الحية بواسطة الأسلحة الخفيفة والمتوسطة.

وستقوم وحدة من الجيش بتواريخ 25.19.18.13 و30 /6 /2022 ، 6 و 7 /7 /2022 اعتبارا من الساعة 8.00 ولغاية الساعة 18.00، بإجراء تمارين تدريبية في منطقتي العاقورة ووطى الجوز، تتخللها تنفيذ رمايات بالذخيرة الحية، بواسطة أسلحة خفيفة ومتوسطة”.