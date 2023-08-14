الأثنين 27 محرم 1445 ﻫ - 14 أغسطس 2023 |
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بيان لقيادة الجيش عن مواعيد تمارين تدريبية في مناطق عدة

منذ 22 ثانية
وحدات من الجيش اللبناني

وحدات من الجيش اللبناني

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صدر عن قيادة الجيش- مديرية التوجيه البيان الآتي:”ستقوم وحدة من الجيش، بتاريخ 16 /8 /2023، اعتبارا من الساعة 13.00 ولغاية الساعة 17.00، بإجراء تمارين تدريبية في منطقة تم رطيبة – اللقلوق، تتخللها رمايات بالذخيرة الحية”.

واعلنت في بيان ثان، ان “وحدة من الجيش، ستقوم لغاية 17 /8 / 2023 من الساعة 8.00 حتى الساعة 10.00 بإجراء تمارين تدريبية في منطقة العاقورة، تتخللها رمايات بالذخيرة الحية بواسطة الأسلحة الثقيلة والمتوسطة”.

وفي بيان آخر، افادت ان ” وحدة من الجيش ستقوم لغاية 6 / 9 / 2023 ضمنا، بإجراء تمارين تدريبية نهارية وليلية في: رأس مسقا، مبنى الهيكلية، منطقة الكورة ومبنى البحصاص تتخللها رمايات بالذخيرة الحية والخلبية”.

كذلك افادت في بيان رابع انه “لغاية 21 / 8 /2023، ما بين الساعة 6.00 والساعة 14.00 من كل يوم، ستقوم وحدة من الجيش بإجراء تمارين تدريبية في منشآت الزهراني، تتخللها رمايات بالذخيرة الحية”.

وختاما اشارت الى ان “وحدة من الجيش، ستقوم بتاريخي 19 و20/ 8/ 2023، ما بين الساعة 8.00 والساعة 14.00، بإجراء تمارين تدريبية في مجمع الحريري – كفرفالوس، تتخللها رمايات بالذخيرة الحية”.

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