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بيان للبنانيين المقيمين بأوكرانيا والراغبين بدخول الاراضي البولندية

26 - فبراير - 2022
العلم اللبناني

العلم اللبناني

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صدر عن السفارة اللبنانية في وارسو – بولندا البيان الآتي:

تدعو السفارة اللبنانية في وارسو – بولندا اللبنانيين المقيمين في أوكرانيا والراغبين بدخول الاراضي البولندية الى إرسال صورة عن جواز سفرهم وصورة عن إقامتهم في أوكرانيا الى السفارة اللبنانية في وارسو على الرقم التالي: 0048664094748 (whatsapp)، وذلك قبل الوصول الى الحدود الأوكرانية -البولندية، تمكينًا للسفارة من إبلاغ حرس الحدود البولندي بأسمائهم وتسهيل حصولهم على تأشيرة دخول الى بولندا.

تجدر الاشارة الى أن وقت الانتظار على الحدود يتراوح بين ٢٤ و٦٠ ساعة نظرًا لتدفق أعداد كبيرة من أوكرانيا، ما يعني فترة طويلة من الانتظار ويحتم أخذها بعين الاعتبار لجهة التموين الغذائي وغيره.

من جهة أخرى، يجري العمل على تأمين مراكز ايواء لمن يحتاج، بالإضافة إلى تأمين طائرة كي تقل اللبنانيين من وارسو الى بيروت.

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