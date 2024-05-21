الثلاثاء 13 ذو القعدة 1445 ﻫ - 21 مايو 2024 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

بيان للجيش بعد ضبط شاحنة في مرفأ طرابلس

منذ 6 دقائق
ضبط شاحنة في مرفأ طرابلس

ضبط شاحنة في مرفأ طرابلس

A A A
طباعة المقال

صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه البيان الآتي:

“ضبطت مديرية المخابرات في مرفأ طرابلس شاحنة تحمل 400 مسدس حربي مهرب ومخفي داخلها، وأوقفت سائقها. سلمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوف بإشراف القضاء المختص، وتجري المتابعة لمعرفة وجهتها وتوقيف بقية المتورطين”.

كما وضمن إطار التدابير الأمنية التي تقوم بها المؤسسة العسكرية في مختلف المناطق، أوقفت وحدات من الجيش تؤازر كلًّا منها دورية من مديرية المخابرات 6 أشخاص وفقًا لما يلي:

دهم منازل مطلوبين في بلدة مزرعة بيت صليبي – بعلبك، وتوقيف المواطنَين (م.ص.) و(ع.م.) لقيامهما بعمليات سلب بقوة السلاح على طريق عام نبع المورج – عيون السيمان – حدث بعلبك، وحيازتهما أسلحة حربية وذخائر وأعتدة عسكرية.

دهم منازل مطلوبين في بلدة السماقية – عكار، وتوقيف المواطنَين (ف.ع.) و(ف.س.) لحيازتهما أسلحة وأعتدة عسكرية.

توقيف المواطنَين (ا.ع.) و(ص.ع.) في منطقة وادي النحلة – البداوي لتورطهما في إشكال تخلله إطلاق نار، وضبطت في حوزتهما كمية من الذخائر الحربية والأعتدة العسكرية.

سُلمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.

    المزيد من أخبار لبنان

    وزير الإعلام في حكومة تصريف الأعمال زياد المكاري، نائب رئيس مجلس الوزراء المتحدث باسم الحكومة اليونانية بافلوس ماريناكيس
    المكاري بحث ونائب رئيس مجلس الوزراء اليوناني في شؤون إعلامية
    الحدود اللبنانية الجنوبية
    قوات العدو أطلقت نيران رشاشاتها على فرق الإسعاف
    أديب عبد المسيح
    عبد المسيح: نريد حقيقة قصة شاحنة الأسلحة في البترون والدامور

    الأكثر قراءة

    إبراهيم رئيسي ومحمد مخبر
    من هو "محمد مخبر" الرئيس الإيراني "التلقائي" في حال إعلان وفاة رئيسي؟
    سيخ شاورما
    عليكم الحذر.. كارثة صحية في الشاورما في هذه المناطق!
    الجيش اللبناني في التبانة - أرشيف
    الجيش يشن عملية أمنية استهدفت أحد أخطر وكر للمخدرات في بيروت