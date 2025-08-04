الأثنين 10 صفر 1447 ﻫ - 4 أغسطس 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

بيان لليونيفل في ذكرى انفجار مرفأ بيروت.. إليكم تفاصيله

منذ 34 دقيقة
مرفأ بيروت

مرفأ بيروت

A A A
طباعة المقال

قالت اليونيفيل في بيان لها : يصادف اليوم الذكرى الخامسة لانفجار مرفأ بيروت المدمّر، الذي أودى بحياة اكثر من 200 شخص وجرح الآلاف.

واضافت انه وفي أعقاب الانفجار، عملت اليونيفيل جنباً إلى جنب مع الجيش اللبناني لإزالة الأنقاض والمساعدة في ترميم المواقع التراثية المتضررة. وتواصل اليونيفيل دعمها للبنان وشعبه.

    المزيد من أخبار لبنان

    الجيش اللبناني
    أطلق النار على دورية.. مطلوب بقبضة "الجيش" في طرابلس
    النائب فيصل كرامي
    كرامي: أتمنى منح علامات استلحاق للطلاب نتيجة الأوضاع الصعبة
    عناصر تابعين لحزب الله
    عشية جلسة الحكومة حول سلاح حزب الله.. نظرة على أبرز محطات الحزب منذ تأسيسه!

    الأكثر قراءة

    بذور الشيا
    أسرار الصحة في مطبخك: 5 بذور تُحدث فرقاً مذهلاً في حياتك
    قراران أميركيان يتعلقان بلبنان
    لبنان يتسلّم الورقة الأميركية الجديدة المعدّلة… وهذه أبرز بنودها
    الرئيس عون مع ريس الحكومة نواف سلام زئيس مجلس النواب نبيه بري
    مشاورات اللحظة الأخيرة.. وهل يفعلها "الحزب"؟