بيان لليونيفل في ذكرى انفجار مرفأ بيروت.. إليكم تفاصيله

قالت اليونيفيل في بيان لها : يصادف اليوم الذكرى الخامسة لانفجار مرفأ بيروت المدمّر، الذي أودى بحياة اكثر من 200 شخص وجرح الآلاف.

واضافت انه وفي أعقاب الانفجار، عملت اليونيفيل جنباً إلى جنب مع الجيش اللبناني لإزالة الأنقاض والمساعدة في ترميم المواقع التراثية المتضررة. وتواصل اليونيفيل دعمها للبنان وشعبه.

يصادف اليوم الذكرى الخامسة لانفجار مرفأ بيروت المدمّر، الذي أودى بحياة اكثر من 200 شخص وجرح الآلاف. في أعقاب الانفجار، عملت اليونيفيل جنباً إلى جنب مع الجيش اللبناني لإزالة الأنقاض والمساعدة في ترميم المواقع التراثية المتضررة. وتواصل اليونيفيل دعمها للبنان وشعبه. https://t.co/r0NrW4S35m pic.twitter.com/sF9leW75bf — UNIFIL Arabic (@UNIFILArabic) August 4, 2025