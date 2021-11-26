بيان لمصرف لبنان بعد الارتفاع الجنوني لسعر صرف الدولار

أكّد مصرف لبنان أنّ الأسعار الواقعية لسعر الدولار الأميركي مقارنة بالليرة اللبنانية هي تلك المعلنة يوميا من مصرف لبنان بناء على التداول الجاري في السوق والمسجّل على منصة صيرفة، مشيراً الى أن

صيرفة هي المنصة الوحيدة التي تعلن عن أسعار وعن حجم العمليات التي أدّت إلى هذه الأسعار.

وقال في بيان: أما التطبيفات التي تعلن عن الأسعار دون أن تشير إلى حجم العمليات التي أدّت إلى هذه الأسعار فهي تطبيقات مشبوهة وغير قانونية. وهي تقود الأسواق ولا تعبّرعن واقع السوق وحجمه الحقيقي. وهي تحرّك أسعارها ليلا نهارا وفي كلّ أيّام الأسبوع وخلال العطل وبشكل آني، وكأنّ سوق القطع الموازية هي سوق منظمّة على شكل بورصة.

ولفت المركزي الى أن وراء هذه التطبيقات مصالح منها سياسية ومنها تجارية، لافتاً الى أن السلطات القضائية والسلطات الأمنية سعت إلى ضبط هذه التطبيقات بناء على طلب الحكومة اللبنانية، موضحاً أنه كون الكثير منها موجود خارج لبنان، قام مصرف لبنان بمطالبة شركات الانترنت العالمية بإلغاء هذه التطبيقات عن شبكاتها.

وشدد مصرف لبنان على أنه سيتابع هذا الأمر في الخارج وسيحمّــــل المسوؤلية لشـــــركات كـGoogle وFacebook وغيرها لما لهذه التطبيقات من ضرر على لبنان، ويطالبها بنشر السعر الرسمي وسعر Sayrafa فقط. وقال إنه سيكون لمصرف لبنان مبادرات تهدف إلى تطوير أنظمة الدفع بما يؤدي إلى العودة إلى الدفع الالكتروني.

وسيتمّ بحث ذلك في الجلسة القادمة من المجلس المركزي.