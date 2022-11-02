بيان لمعهد البحوث الصناعية في شأن تقييم المطابقة على المنتجات المستوردة

أصدر معهد البحوث الصناعية بيانا في شأن أعمال تقييم المطابقة على المنتجات المستوردة الخاضعة لأحكام مراسيم المواصفات الإلزامية المكلف المعهد تطبيقها، خلال شهر تشرين الأول 2022.

وجاء البيان وفق الآتي:

البيانات الجمركية المسجلة والمعالجة في المعهد 2.495 بيان جمركي

البيانات التي تم تقييم المطابقة لها في بلد المصدر ضمن آلية المعهد (Pre-shipment) 31 بيان جمركي

البيانات التي تبين بأنها غير خاضعة لأحكام مراسيم المواصفات الإلزامية بعد الدراسة 631 بيان جمركي

البيانات التي تم تقييم المطابقة لها عبر دراسة ملفاتها التقنية والمعلومات البيانية لمنتجاتها (وهي المنتجات الخاضعة للمواصفات الأفقية) 655 بيان جمركي

البيانات التي أحيلت إلى الكشف والفحص بعد الدراسة 1.178 بيان جمركي

البيانات التي كشفت خلال الفترة أعلاه 1.394 بيان جمركي

البيانات التي جاءت نتائجها غير مطابقة لأحكام مراسيم المواصفات الإلزامية: 47 بيان جمركي

وتوزّعت على الشكل التالي: مسحوق غسيل (2)، أجهزة ولوازم كهربائية (33) ، بلاط سيراميك وأدوات صحية (7) ، اجهزة طاقة (3) ، منتجات ورقية وقطنية ومنسوجات(1) ، زيت هيدروليك (1).

علما بأن البيانات غير المطابقة هي نوعان:

البيانات غير المطابقة لناحية النواقص أو الخطأ في المعلومات التقنية المدوّنة على المنتج

أو النقص في المستندات التقنية والتي تعالج بواسطة التصحيح 41 بيان جمركي

البيانات غير المطابقة والتي رفضت بشكل نهائي ومنع إدخالها الأراضي اللبنانية: 6 بيان جمركي

وهي مفصلة على الشكل التالي:

مسحوق غسيل – نسبة الملح 42.85% – 16530 كغ – تركيا – مرفأ طرابلس/ مسحوق غسيل – نسبة الملح 51% ونسبة المواد الفعالة 2.7 %- 550 كغ – تركيا – مرفأ طرابلس / ادوات كهربائية مستعملة – قيمة التردد 60 HZ – 7 قطع – ايطاليا – مرفأ بيروت / مجففات شعر – دون حماية حرارية و حالة عدم فصل – 312 قطعة – الصين – مرفأ بيروت / زيت هيدروليك – نسبة الرغوة 430 بدل 200 – 8285 كغ – تركيا – مرفأ بيروت / مطاحن بن كهربائية – قيمة التردد 60 HZ – 6 قطع – ايطاليا – مطار بيروت .