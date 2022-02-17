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بيان لمكتب مدير عام مرفأ بيروت بشأن مناقصة محطة الحاويات

17 - فبراير - 2022
مرفأ بيروت

مرفأ بيروت

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صدر عن المكتب الاعلامي للمدير العام لمرفأ بيروت عمر عيتاني، بيان على خلفية المفاوضات التي جرت لإدارة وتشغيل وصيانة محطة الحاويات في مرفأ بيروت، أشار الى انه “عندما أطلقت مناقصة محطة الحاويات كان الهدف واضحا، ألا وهو “الإصلاح”، وعملاً بما يقتديه هدفنا، فقد ارتكزت المناقصة منذ اليوم الاول على دفتر شروط يراعي الشفافية التامة بموافقة إدارة المناقصات، وبالتعاون واشراف وزير الاشغال العامة والنقل”.

اضاف: “ان إدارة المرفأ لم تألو جهداً برئاسة مديرها العام عمر عيتاني في تعجيل عملية انهاء دفتر الشروط، واجراء المناقصة العالمية لمحطة الحاويات بالسعر الانسب الذي يعود بالتوفير على خزينة الدولة، وكل ذلك بمثابة الإعلان أن هناك إرادة وتصميما لتفعيل عمل المرفأ لما فيه المصلحة العامة”.

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