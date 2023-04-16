بيان لوزارة الخارجية حول أوضاع اللبنانيين في السودان

أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين، مساء (الأحد 16-4-2023)، أنها “تتابع باهتمام كبير الأوضاع في السودان وتتواصل مع السفارة اللبنانية في الخرطوم التي أفادت بأنها تقدّم كل مساعدة ومتابعة ممكنة لكافة اللبنانيين”.

وأكدت الوزارة أنه “وفق المعطيات المتوافرة لديها لتاريخه، فإنّ الجالية اللبنانية بخير ولم تسجل أية إصابات للبنانيين”، داعية جميع الرعايا المقيمين في السودان إلى “إتخاذ كافة إجراءات الحيطة والحذر حفاظاً على سلامتهم”، وقالت: “يمكن للحالات الطارئة التواصل مع سفيرة لبنان في السودان ديما حداد على الرقم التالي (واتس آب): +249 90 174 8097”.

وعلى صعيد الأحداث الدامية في السودان، أعلنت قوات الدعم السريع السودانية، الأحد، إسقاط طائرة هليكوبتر أباتشي في الخرطوم.

وقالت القوات أيضاً إنها سيطرت على رئاسة الفرقة 16 مشاة بعد معارك مع الجيش السوداني في نيالا بولاية جنوب دارفور، وكذلك سلاح المهندسين في مدينة أم درمان بولاية الخرطوم.

وفي وقت سابق من اليوم كان الجيش السوداني قد أعلن سيطرة قواته على قواعد ومقرات قوات الدعم السريع في سبع ولايات.

وقال الجيش في بيان نشره على “فيسبوك” إن القوات سيطرت على قواعد ومقرات الدعم السريع في بورتسودان وكسلا والقضارف والدمازين وكوستي وكادوقلي.

وأضاف البيان أن أفراد قوات الدعم فروا من تلك المواقع، تاركين كل عتادهم ومركباتهم.