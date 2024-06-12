بيان من أمانة سر أبرشية طرابلس المارونية.. ماذا جاء فيه؟

أصدرت أمانة سر أبرشية طرابلس المارونية البيان التالي: “تناقلت بعض الصفحات الاعلامية حول احتفال الخوري جوزيف البيسري بالقداس لراحة نفس عمته.

يهم مطرانية طرابلس المارونية أن توضح:

1- إن قرار توقيف الخوري جوزيف البيسري عن ممارسة أي عمل كهنوتي لا يزال ساريا الى أجل غير مسمى.

2- إن الخوري جوزيف البيسري لم يحتفل بأي قداس ، كل ما في الأمر أنه حضر جنازة عمته دون أن يكون له أي مشاركة في تلاوة الصلوات العلنية أو ترأس الاحتفال.

3- إن السماح للخوري البيسري بالمشاركة في جنازة عمته جاء بدوافع إنسانية وعائلية.

نتضرع إلى الله أن يرحم جميع الموتى ويغدق مراحمه ومحبته على قلوب البشر أجمعين”.