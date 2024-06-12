الأربعاء 6 ذو الحجة 1445 ﻫ - 12 يونيو 2024 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

بيان من أمانة سر أبرشية طرابلس المارونية.. ماذا جاء فيه؟

منذ 28 دقيقة
A A A
طباعة المقال

أصدرت أمانة سر أبرشية طرابلس المارونية البيان التالي: “تناقلت بعض الصفحات الاعلامية حول احتفال الخوري جوزيف البيسري بالقداس لراحة نفس عمته.

يهم مطرانية طرابلس المارونية أن توضح:
1- إن قرار توقيف الخوري جوزيف البيسري عن ممارسة أي عمل كهنوتي لا يزال ساريا الى أجل غير مسمى.

2- إن الخوري جوزيف البيسري لم يحتفل بأي قداس ، كل ما في الأمر أنه حضر جنازة عمته دون أن يكون له أي مشاركة في تلاوة الصلوات العلنية أو ترأس الاحتفال.

3- إن السماح للخوري البيسري بالمشاركة في جنازة عمته جاء بدوافع إنسانية وعائلية.

نتضرع إلى الله أن يرحم جميع الموتى ويغدق مراحمه ومحبته على قلوب البشر أجمعين”.

    المزيد من أخبار لبنان

    النائب هادي أبو الحسن
    أبو الحسن: نتلاقى بالوسط مع الطاشناق ولا بد من مقاربة الرئاسة تحت عنوان التسوية
    القيادي في حزب الله طالب عبدالله "أبو طالب"
    اليكم هذه المعلومات عن القيادي في حزب الله "أبو طالب" ومهامه
    النائب بيار بو عاصي
    بو عاصي: الدور الذي يلعبه برّي اليوم يعدّ خرقاً للدستور اللبناني

    الأكثر قراءة

    رئيس تيار المردة سليمان فرنجية
    هل امتعض وفيق صفا من فرنجية؟
    صورة من الفيديو
    بعد فيديو ليلة الزفاف.. أول تعليق من العريس والعروسة
    النسيان
    هل تعاني من النسيان ومشاكل في الذاكرة؟.. جسمك يفتقد هذا الفيتامين