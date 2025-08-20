بيان من الأمن العام: توقيف عسكريين لهذا السبب

أعلن مكتب شؤون الإعلام في المديرية العامة للأمن العام أن “إحدى وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي تداولت خبرًا عن مغادرة لبناني الأراضي اللبنانية عبر مطار رفيق الحريري الدولي وفي حقه بلاغ بحث وتحرٍ ما زال ساري المفعول”.

وقالت في بيان: “يهم المديرية العامة للأمن العام أن توضح أن اللبناني المذكور غادر فعلاً لبنان عبر المطار إلا أن البلاغ المذكور لم يكن موجوداً على شاشة الاستعلام”.

وأضافت: “لذلك كلفت المديرية لجنة ضباط للتدقيق بالقضية وتبيان سبب عدم وجود البلاغ المذكور على الشاشة”.

وتابع البيان: “باشرت اللجنة عملها، وتم توقيف على ذمة التحقيق جميع العسكريين المولجين باستلام التدابير العدلية وتعميمها على المعابر الحدودية. كما وقضت الضرورة التوسع في التحقيق بهدف جلاء الملابسات ووقائع الموضوع وتحديد المسؤوليات لملاحقة المرتكبين أمام القضاء المختص”.

وأكدت المديرية العامة للأمن العام “حرصها التام على الشفافية ومتابعة القضية حتى كشف كامل الملابسات واتخاذ الإجراءات المسلكية والقضائية اللازمة”.