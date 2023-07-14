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بيان من الأمن العام للعرب والأجانب المخالفين

منذ 59 دقيقة
الأمن العام

الأمن العام

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أشار مكتب شؤون الإعلام في المديرية العامة للأمن العام، إلى أنّ “إلحاقًا لتعميمها السّابق، تعلن المديريّة العامّة مباشرة العمل بشعبة التّسويات للعرب والأجانب المخالفين الرّاغبين بتسوية أوضاعهم قبل المغادرة، لدى دائرة أمن عام مطار بيروت الدولي مباشرةً، وذلك اعتبارًا من تاريخ 10/07/2023 السّاعة الثّامنة صباحًا”.

وأوضح في بيان، أنّ “على الرّعايا العرب والأجانب المخالفين لنظام الإقامة الرّاغبين بتسوية أوضاعهم لدى الشّعبة المذكورة، التّواجد في المطار قبل أربع ساعات من موعد المغادرة على الأقل، لإجراء التّسوية وتسديد الرّسوم المتوجّبة وبدل خدمات مأجورة، وذلك لدى شعبة التّسويات المتمركزة في قاعة الوصول الخارجيّة المخصّصة قبل الدّخول إلى قاعة المسافرين”.

ولفت المكتب إلى أنّ “للاستفسار والاطّلاع على التّفاصيل، زيارة موقع المديريّة العامّة للأمن العام على الإنترنت: security.gov.lb-www.general، أو مراجعة الـ”Call Center” على الرّقم 1717″.

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