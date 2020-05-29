بيان من الجمارك… هذا ما جاء فيه

الجمارك اللبنانية
الجمارك اللبنانية

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اعلنت المديرية العامة للجمارك في بيان:

“نظرا للظروف الإستثنائية التي يمر بها بلدنا والناجمة عن فيروس كورونا، والتي ما زالت قائمة، ومن أجل تخفيف الأعباء والمخاطر عن كاهل أصحاب العلاقة والموظفين على حد سواء، قررت مديرية الجمارك تمديد مهل الإستيراد وكذلك مهلة تسديد وضعية الإستيراد المؤقت للسيارات واليخوت والدراجات النارية، بصورة إستثنائية لغاية 30 تموز 2020 أو لغاية نهاية صلاحية دفاتر المرور الدولية العائدة لبعض السيارات، إذا كانت صلاحية هذه الدفاتر تنتهي قبل التاريخ المذكور”.

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