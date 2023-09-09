السبت 24 صفر 1445 ﻫ - 9 سبتمبر 2023 |
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بيان من الحلبي حول التحضيرات للعام الدراسي

منذ ساعتين
وزير التربية في حكومة تصريف الأعمال عباس الحلبي

وزير التربية في حكومة تصريف الأعمال عباس الحلبي

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كشف وزير التربية والتعليم العالي عباس الحلبي في بيان، أنه “مع أفراد الهيئة التعليمية في جهد واحد للحصول على حقوقهم”.

ولفت إلى أنه “بسبب تأخر استفادة افراد الهيئة التعليمية من التعويض الموقت المنصوص عليه في المرسوم الرقم 11227/2023 عن اشهر الصيف لصدور المرسوم بتاريخ 31/8/2023 ، ولما لهذه التعويضات من ضرورة ملحة لتأمين قدرة افراد الهيئة التعليمية على الحضور، سيصدر الوزير قراراً جديداً يعلق بموجبه العمل بالقرار رقم 695/م/2023 تاريخ 4/9/2023 ويؤجل بدء الاعمال التحضيرية للعام الدراسي 2023/2024 الى موعد آخر، ريثما يصدر قرار عن مجلس الوزراء في هذا الشأن”.

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