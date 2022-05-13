بيان من “الخارجية” بشأن انتخابات المنتشرين اللبنانيين

مع وصول آخر صندوق اقتراع عند الساعة العاشرة والنصف من مساء يوم الجمعة الواقع في 13 أيار 2022 إلى مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت، وتسليمه الى وزارة الداخلية والبلديات في حرم المطار، التي بدورها أودعته في مصرف لبنان بعد نقله بمواكبة أمنية من قوى الأمن الداخلي، أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين في بيانٍ “تسليم الصناديق الـ598 العائدة الى كل مراكز واقلام الاقتراع في الدول الثمانية والخمسين التي جرت فيها الانتخابات، إلى وزارة الداخلية والبلديات”.

وأضاف البيان، “بذلك ينتهي دور وزارة الخارجية والمغتربين في العملية الانتخابية الخاصة بالمنتشرين اللبنانيين حول العالم، وتنتقل عهدة الصناديق وحمايتها الى وزارة الداخلية والبلديات التي تقوم بدورها بتوزيع الصناديق على لجان القيد يوم ١٥ ايار لفرزها واعلان النتيجة النهائية للانتخابات”.

وتوجهت وزارة الخارجية بالشكر الى “كافة الأجهزة الأمنية التي واكبت عملية وصول الصناديق وامنت سلامة وصولها الى مصرف لبنان”.