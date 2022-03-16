بيان من السفراء والدبلوماسيين رؤساء الوحدات الإدارية في “الخارجية”

يقوم السفراء والدبلوماسيون رؤساء الوحدات الادارية في الإدارة المركزية في وزارة الخارجية والمغتربين بالتوقف عن تسيير العمل يومي الخميس والجمعة من الاسبوع الحالي، للمطالبة بتطبيق القانون وبحقهم في إجراء مناقلات دبلوماسية، بعد مرور حوالى خمس سنوات على وجودهم في الادارة المركزية، وبعد ٦ أشهر على تشكيل الحكومة.

سيستتبع هذا التحرك بخطوات تصعيدية حال استمرار المراوحة في هذا الملف.

سيعاد النظر في هذا الموقف وتقويمه بناء على ما يستجد من تطورات، مع التأكيد على أن هذا التحرك يهدف إلى رفع الظلم وتطبيق القانون، ويخرج عن أية تجاذبات سياسية أو ديناميات ضيقة أخرى.