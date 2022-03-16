الخميس 14 شعبان 1443 ﻫ - 17 مارس 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

بيان من السفراء والدبلوماسيين رؤساء الوحدات الإدارية في “الخارجية”

منذ 15 ساعة
سفراء

سفراء

A A A
طباعة المقال

يقوم السفراء والدبلوماسيون رؤساء الوحدات الادارية في الإدارة المركزية في وزارة الخارجية والمغتربين بالتوقف عن تسيير العمل يومي الخميس والجمعة من الاسبوع الحالي، للمطالبة بتطبيق القانون وبحقهم في إجراء مناقلات دبلوماسية، بعد مرور حوالى خمس سنوات على وجودهم في الادارة المركزية، وبعد ٦ أشهر على تشكيل الحكومة.

سيستتبع هذا التحرك بخطوات تصعيدية حال استمرار المراوحة في هذا الملف.

سيعاد النظر في هذا الموقف وتقويمه بناء على ما يستجد من تطورات، مع التأكيد على أن هذا التحرك يهدف إلى رفع الظلم وتطبيق القانون، ويخرج عن أية تجاذبات سياسية أو ديناميات ضيقة أخرى.

    المزيد من أخبار لبنان

    محكمة
    المحكمة العسكرية أرجأت محاكمة “علي مملوك” للعام المقبل
    وزير الطاقة الدكتور وليد فياض
    اقرار خطة الكهرباء.. فياض: مبروك لـ “شعب لبنان العظيم”
    طابور أمام أحد الأفران في لبنان
    تحذير دولي.. لبنان من أكثر الدول تأثراً باضطرابات صادرات القمح من أوكرانيا

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    جبران باسيل
    انحسار كتلة المرشحين “الباسيلية” من 46 الى 20 نتائج “ثورته” على مدى 33 عاماً
    الجيش الروسي
    الغزو الروسي لـ أوكرانيا
    3 سيناريوهات لنهاية الحرب في أوكرانيا
    انفجار المرفأ
    الأهراءات مالت 7 سنتم.. الجميزة ومار مخايل في عين الخطر