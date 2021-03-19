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بيان من "السياحة" بشأن إعادة فتح المطاعم.. إليكم ما جاء فيه

19 - مارس - 2021
مطاعم

مطاعم

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أعلنت وزارة السياحة في بيان، عن شروط إعادة فتح المؤسسات المطعمية للمرحلة الأولى المقبلة، وذلك بناءً على القرار الصادر عن اللجنة الوطنية لإدارة الكوارث، وهي:

في الباحات الداخلية:
• تأمين التهوئة المستمرة في المؤسسة من خلال نظام التهوئة مع فتح الباب الرئيس للمؤسسة وكل الواجهات المتوفرة مفتوحة
• القدرة الاستيعابية 50%
• ترك مسافة مترين بين الطاولات
• إذا كانت مساحة صالة المؤسسة صغيرة، يجب ترك مسافة متر ونصف بين الطاولات مع وضع فاصل plexy بين الطاولات
• تفتح المؤسسات حتى الساعة السابعة (7) مساءً
• إجراء فحوص pcr دورية لكل الموظفين والعاملين الذين يحتكون مع الرواد في المؤسسة
• تأمين الحجز المسبق للروّاد في كل المؤسسات، يُمنع الـwalk-in والإكتظاظ على مدخل المؤسسة وخارجها
• يُسمح بالجلوس لـ 6 أشخاص كحد أقصى على الطاولة نفسها
• إقفال المؤسسة بالشمع الأحمر عند أي مخالفة

في الباحات الخارجية:
• القدرة الاستيعابية 75%
• ترك مسافة مترين بين الطاولات
• يُسمح بالجلوس لـ 6 أشخاص كحد أقصى على الطاولة نفسها
• إقفال المؤسسة بالشمع الأحمر عند أي مخالفة

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