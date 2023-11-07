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بيان من الضمان.. هذا ما جاء فيه

منذ 18 دقيقة
مبنى صندوق الضمان

مبنى صندوق الضمان

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صدر عن مديرية العلاقات العامة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي البيان الآتي:

“نظراً للظروف الاستثنائية التي مرّت بها البلاد من أزمات صحيّة واجتماعية واقتصادية، وانتشار ” وباء كورونا“ ، كذلك الاضرابات التي دعت إليها نقابة مستخدمي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، تخلّف الكثير من المضمونين الاختياريين عن تسديد اشتراكاتهم لأكثر من سنة بسبب عدم انتظام الدوام والمواعيد.

هذا الوضع الاستثنائي أدّى بحكم نظام المضمونين الاختياريين الى خسارة هؤلاء حقّهم في الاستفادة من تقديمات الصندوق.
وعليه، وبناءً على قرار مجلس الادارة رقم ١٢٤٦ تاريخ 13/9/2023 المقترن بمصادقة سلطة الوصاية بموجب القرار رقم 96/1 تاريخ 10/10/2023،

أصدر مدير عام الصندوق د. محمد كركي مذكّرة إعلامية بتاريخ 6/11/2023 حملت الرقم 725 قضى بموجبها السماح للمضمونين الاختياريين الذين لم يتمكنوا من تسديد اشتراكاتهم بالاستمرار من الاستفادة من تقديمات الصندوق أي إلغاء الترك الحكمي المنظم للمضمونين الاختياريين عن الفترة الممتدّة من 1/3/2020 ولغاية 31/10/2023 شرط تسديد كامل الاشتراكات المتوجبة عليهم من تاريخ الانقطاع ولغاية آخر مدّة استحقاق أي من تاريخ الترك الحكمي لغاية 31/10/2023 (آخر مدّة استحقاق)، خلال مهلة أقصاها 31/1/2024، ولا يتوجب عليهم اي غرامات او زيادات تأخير اعتباراً من 1/3/2020 ولغاية 31/10/2023.

أمّا في ما خصّ طلّاب الجامعة اللبنانية، وبناءً على قرار رئيس الجامعة اللبنانية د. بسّام بدران رقم 1946 تاريخ 1 تشرين الثاني 2023، أصدر د. كركي مذكرة بتاريخ 6/11/2023 حملت الرقم 54 قضى بموجبها قبول تمديد جميع افادات التسجيل والمتابعة الصادرة عن الجامعة اللبنانية للعام الدراسي 2022-2023 وبصورة استثنائية، لغاية 31/12/2023 وبالتالي استمرارية استفادة الطلّاب المضمونين الذين يتابعون دراستهم من التقديمات الصحيّة، سواء بصورة شخصية أو على عاتق ذويهم (أهاليهم) لغاية 31/12/2023.

هذه الاجراءات من شأنها ضمان حق المضمونين برعاية صحيّة لائقة خاصّة وأن المدير العام يسعى بكل الامكانيّات المتاحة الى زيادة قيمة التقديمات الصحيّة والاجتماعية لتعود الى ما كانت عليه سابقاً وليعاود الضمان لعب دوره الأساس كصمام للأمان الصحّي لثلث الشعب اللبناني”.

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