بيان من “المالية” عن استقدام الفنانين الأجانب

منذ 19 دقيقة
وزارة المالية

أفادت وزارة المالية، اليوم الإثنين، بأن “استقدام الفنانين الأجانب من قبل شركات وأشخاص مقيمين في لبنان لإحياء حفلات أو مهرجانات في لبنان تتم متابعته من قبل الوزارة بشكل دقيق، خاصة أن البدلات التي يتقاضاها هؤلاء الفنانين تخضع لضريبة الدخل على غير المقيم، ويتوجب على الشركة والأشخاص الذين تعاقدوا مع الفنان أن تقتطع الضريبة البالغة نسبتها 8.5% من مجموع الإيرادات التي حصل عليها، إضافة إلى الضريبة على القيمة المضافة الواجب احتسابها وتسديدها من قبل هذه الجهات والبالغة نسبتها 11% من مجموع الإيرادات التي حصل عليها، كما أن الدخل الإجمالي الناتج عن مبيعات التذاكر يخضع للضريبة على القيمة المضافة إذا كانت هذه الجهة خاضعة للضريبة على القيمة المضافة ولضريبة الملاهي البالغة نسبتها 5% من قيمة البطاقات المباعة.

كما أوضحت الوزارة، في بيان، أن نشر المعلومات الضريبية يخضع للسرية المهنية، وبالتالي فليس بالإمكان الإفصاح عنها باعتبارها محكومة بالأصول المرعية.

