بيان من المديرية العامة للطيران المدني بعد انقطاع الكهرباء في المطار

أفادت المديرية العامة للطيران المدني في بيان، بأنه “في خضم موجة حرّ قاسية، ومع تسجيل المطار ذروة موسم السفر لهذا العام، شهد مطار رفيق الحريري الدولي – بيروت انقطاعاً في التيار الكهربائي انعكس تراجعاً في قدرة التكييف، في وقت ارتفع فيه عدد المغادرين إلى نحو عشرين ألف مسافر يومياً، أي ما يقارب ضعف المعدّل في الشهر الماضي، فيما بلغ عدد القادمين حوالى أربعة عشر ألفاً يومياً”.

وقالت: ” تزامن ذلك مع بدء توافد أعداد كبيرة من المسافرين المتوجّهين إلى العراق لأداء زيارة الأربعين، حيث يُتوقّع أن يغادر خلال الأسبوع الحالي نحو اثني عشر ألف شخص ويعودوا في نهايته، إلى جانب استقبال ما يقارب ثمانية آلاف سائح عراقي، مستفيدين من العروض التي أطلقتها شركات الطيران لملء الطائرات القادمة”.

وأوضحت أنه “أمام هذا الضغط الاستثنائي على مرافق المطار، يتابع وزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني التنسيق الوثيق مع وزير الطاقة والمياه جو الصدي ومؤسسة كهرباء لبنان لمعالجة تداعيات الانقطاع وتنفيذ حلول جذرية تضمن تغذية كهربائية مستقرة وموثوقة تحول دون تكراره”.

أضافت: “وإذ تعبّر المديرية عن أسفها لأي إزعاج أو تأخير طال الركاب أو العاملين في المطار، تؤكد تعاونها مع الجهات المختصة لضمان استقرار العمل في مطار رفيق الحريري الدولي – بيروت”.

وختمت: “كما تثمن المديرية تفهّم المسافرين وصبرهم، وتحيّي الجهود الاستثنائية التي بذلها العاملون في المطار والأجهزة الأمنية والخدماتية خلال هذه الساعات الصعبة”