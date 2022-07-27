بيان من المديرية العامة للنفط حول ارتفاع أسعار المحروقات

صدر عن المديرية العامة للنفط البيان التوضيحي الآتي:

اعتماداً لمبدأ الشفافية وإعلاماً للرأي العام كما جرت العادة دائما، إن الإضافة على جدول تركيب الاسعار التي طرأت اليوم على سعر مادة البنزين، أي مبلغ الـ 14 ألف ليرة الإضافي للصفيحة، نتجت عن اعتماد سعر صيرفة لـ85 في المئة من البضاعة واعتماد سعر السوق الموازية لـ15 في المئة منها، وذلك بناء لقرار صدر بالأمس من المصرف المركزي وتمّ إبلاغه لوزارة الطاقة والمياه، فيما كان المصرف المركزي يعتمد السعر سابقاً على سعر صيرفة لكامل البضاعة. فاقتضى التوضيح”.

وكان أوضح ممثل موزعي المحروقات فادي ابو شقرا في اتصال مع صوت بيروت انترناشونال ان تسعير المحروقات الذي حمله جدول الاسعار الصادر عن المديرية العامة للنفط اليوم تضمن ١٥٪؜ بالدولار على سعر السوق السوداء و٨٥٪؜ على سعر صيرفة بالليرة اللبنانية بناءً لقرار من مصرف لبنان.

وتمنى ابو شقرا من وزارة الطاقة والمديرية العامة للنفط ان يلحظ جدول الاسعار مراعاة لاوضاع الموزعين واصحاب المحطات كي يتمكنوا من الاستمرار آملاً ان تبقى المحروقات مؤمنة والا نعود الى الطوابير كما يحصل في الافران، فالمواطن لا ينقصه المزيد من الازمات و الهموم وذل الطوابير امام محطات المحروقات والافران.