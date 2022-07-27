الأربعاء 28 ذو الحجة 1443 ﻫ - 27 يوليو 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

بيان من المديرية العامة للنفط حول ارتفاع أسعار المحروقات

منذ 10 دقائق
الدولار

الدولار

A A A
طباعة المقال

صدر عن المديرية العامة للنفط البيان التوضيحي الآتي:

اعتماداً لمبدأ الشفافية وإعلاماً للرأي العام كما جرت العادة دائما، إن الإضافة على جدول تركيب الاسعار التي طرأت اليوم على سعر مادة البنزين، أي مبلغ الـ 14 ألف ليرة الإضافي للصفيحة، نتجت عن اعتماد سعر صيرفة لـ85 في المئة من البضاعة واعتماد سعر السوق الموازية لـ15 في المئة منها، وذلك بناء لقرار صدر بالأمس من المصرف المركزي وتمّ إبلاغه لوزارة الطاقة والمياه، فيما كان المصرف المركزي يعتمد السعر سابقاً على سعر صيرفة لكامل البضاعة. فاقتضى التوضيح”.

وكان أوضح ممثل موزعي المحروقات فادي ابو شقرا في اتصال مع صوت بيروت انترناشونال ان تسعير المحروقات الذي حمله جدول الاسعار الصادر عن المديرية العامة للنفط اليوم تضمن ١٥٪؜ بالدولار على سعر السوق السوداء و٨٥٪؜ على سعر صيرفة بالليرة اللبنانية بناءً لقرار من مصرف لبنان.

وتمنى ابو شقرا من وزارة الطاقة والمديرية العامة للنفط ان يلحظ جدول الاسعار مراعاة لاوضاع الموزعين واصحاب المحطات كي يتمكنوا من الاستمرار آملاً ان تبقى المحروقات مؤمنة والا نعود الى الطوابير كما يحصل في الافران، فالمواطن لا ينقصه المزيد من الازمات و الهموم وذل الطوابير امام محطات المحروقات والافران.

    المزيد من أخبار لبنان

    غياث يزبك
    يزبك لصوت بيروت: نحن اليوم نتعامل مع كل ما يخدم لبنان
    الخبز
    10 مطاحن تعمل فقط... إليكم التفاصيل
    النائب زياد الحواط
    الحواط: مبروك للمهربين... وهذا المطلوب

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    الدولار
    ما هي مصادر تمويل زيادة الرواتب؟
    معمل الزهراني
    تشغيل معمل الزهراني الحراري يعوّض عن دير عمار: التقنين مستقرّ
    الدولار و الليرة اللبنانية
    ارتفاع جديد لدولار السوق السوداء.. كم بلغ مساء اليوم؟