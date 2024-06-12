بيان من النائبين بيضون والحشيمي.. ماذا جاء فيه؟

أعلن عضوا لجنة التربية النيابية النائبان أشرف بيضون وبلال الحشيمي في بيان، أنهما “التقيا اليوم، رئيس مجلس الوزراء الأستاذ نجيب ميقاتي لمواكبة سير مشروع مرسوم بدل الإنتاجية للأساتذة المتعاقدين في الجامعة اللبنانية، بعد توقيعه من وزير التربية عباس الحلبي مشكورا على مساعيه الحثيثة في الإسراع بإنجاز هذا الحق للمتعاقدين”.

ولفت البيان الى أنه “بناء على توجيهات دولة الرئيس، جرى متابعة سير المرسوم مع الأمين العام لمجلس الوزراء لإنجاز الإجراءات القانونية والإدارية المطلوبة بالسرعة الممكنة لمنع التأخير في صدور المرسوم وإزالة العقبات التي تحول دون صدوره. وعليه، وقع اليوم المرسوم من معالي وزير المالية قبل أن يوقعه مشكورا دولة رئيس مجلس الوزراء ويأخذ مجراه القانوني السليم”.

وبارك البيان “للأساتذة المتعاقدين في الجامعة اللبنانية بدل الإنتاجية، وإن كانت متأخرة، وللأساتذة عموما لناحية إدراج بند الاستفادة من بدل الإنتاجية في فصل الصيف على جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء المقبلة”.

وشكر “من ساهم في تحقيق هذا الحق، الذي تأخر كثيرا فيما يخص الأساتذة المتعاقدين في الجامعة اللبنانية، من رئيس مجلس الوزراء الرئيس نجيب ميقاتي إلى وزيري التربية والمال وصولا إلى رئيس الجامعة اللبنانية، الساهرين دوما على إعطاء الحقوق لكافة الأساتذة وكل ما من شأنه تعزيز التربية في لبنان انطلاقا من الشعار القائل “إذا سقطت التربية سقط لبنان”.