السبت 22 محرم 1444 ﻫ - 20 أغسطس 2022 |
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بيان من بيبلوس للتعهدات الكهربائية

منذ 49 دقيقة
شركة بيبلوس للتعهدات

شركة بيبلوس للتعهدات

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اعلنت شركة بيبلوس للتعهدات الكهربائية التابعة لشركة كهرباء جبيل في بيان انه “بعد ان تم تأمين التيار الكهربائي ما بين 20 و22 ساعة يوميا، يرجى من جميع المشتركين إعتماد التوفير الذاتي”. مشيرة الى انه “كالعادة إننا نعتمد تعرفة الكيلوات الواحد الصادرة شهريا عن وزارة الطاقة والمياه، وهي مرتبطة بشكل اساسي بتطور سعر “الدولار” وتطور سعر “المازوت”.

واكدت الشركة في بيانها ان “التوفير الذاتي ضروري، وللتوفير بالطاقة، يرجى تشغيل مسخن المياه ساعة واحدة فقط كحد أقصى وإطفاء الإنارة ومكيفات الهواء عندما تغادرون الغرفة، وفصل التيار عن الأجهزة الإلكترونية عند التوقف عن استعمالهم، واستعمال بالحد الادنى المايكرويف والمكواة، كما يمكن التوفير بفصل الديجنكتور العام عدة مرات يوميا حيث التوفير هو 5 بالمئة بالساعة، حيث إن فصل الديجنكتور ستة ساعات يوميا لكامل الشهر، يتم التوفير شهريا 30 بالمئة من كمية الاستهلاك”.
راجية من جميع المشتركين “التجاوب والتوفير الذاتي وفقا للإمكانات المادية”.

ولفتت الشركة الى “ازدياد نسبة سرقة التيار والتلاعب بالعدادات بشكل ملحوظ فهذا ليس بتوفير، هذه سرقة ولا نتمنى لأحد أن يصبح لقبه “حرامي” فهو يخالف احدى وصايا الرب العشرة: ” لا تسرق”.
مؤكدة ان “كل سارق يعرض نفسه لمحضر ضبط بالسرقة، للملاحقة القانونية، قطع التيار والغاء الاشتراك نهائيا”.

واعلنت ان “تكاثر السرقات لهدف التوفير سيؤدي بالعودة الى اعتماد التقنين العام من 6 الى 8 ساعات يوميا، لذلك نطلب من الجميع ابلاغ الشركة عن كل سرقة او تلاعب بالعداد، ومنعهم من ذلك اذا امكن”.

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