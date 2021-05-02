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بيان من فوج إطفاء بيروت حول ما تم إنجازه من مهام في شهر نيسان

2 - مايو - 2021
سيارة تابعة لفوج إطفاء بيروت

سيارة تابعة لفوج إطفاء بيروت

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أفادت دائرة العلاقات العامة في بلدية بيروت، بأن الحوادث والمهام التي قام بها فوج إطفاء مدينة بيروت في العاصمة، خلال شهر نيسان 2021، جاءت على الشكل التالي:

40 حادث إخماد حريق ضمن نطاق بيروت الادارية.
22 حادث إنقاذ وإسعاف.
6 مهام قطع أشجار وسحب مياه تشكل خطرا على السلامة العامة.
7 مهام حفظ أمن بالتنسيق مع الجيش والقوى الامنية.

كما يقوم فوج الاطفاء بمهام التأمين في مرفأ بيروت على مدار الـ 24 ساعة من تاريخ 4 آب 2020، ولا يزال حتى تاريخه.

ويذكر الفوج المواطنين في مدينة بيروت بضرورة الاتصال برقم الطوارئ (175) عند حصول أي حادث طارئ.

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