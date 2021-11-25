بيان من مجلس الانماء والاعمار حول ما أشيع عن مطمر الناعمة

غرد وزير البيئة ناصر ياسين على حسابه على تويتر قائلا: “موضوع مطمر الناعمة قيد المتابعة مع مجلس الإنماء والأعمار، وتم امس تنفيس خزانات الغاز”،

من جهته أصدر مجلس الانماء والاعمار بياناً جاء فيه:

“أوردت بعض وسائل الاعلام وبعض وسائل التواصل الاجتماعي معلومات مغلوطة عن منشآت توليد الطاقة الكهربائية في مطمر الناعمة. لذلك، يهم مجلس الانماء والاعمار أن يوضح ما يلي:

تنفيذا لقرار مجلس الوزراء رقم 46 تاريخ 30/10/2014، تولى مجلس الانماء والاعمار تلزيم مشروع بناء منشآت لتوليد الطاقة الكهربائية من الغازات المنبعثة من مطمر الناعمة وتشغيل وصيانة هذه المنشآت لمدة سنة. وقد أنجزت أعمال البناء والتجهيز في العام 2016 وأعمال الصيانة والتشغيل في العام 2017. مع الإشارة الى أن هذا العقد جرى توقيعه مع شركة سوكومي.

في العام 2018، تعاقد مجلس الانماء والاعمار مع شركة Clean Energy Solutionلتشغيل وصيانة هذه المنشآت حتى تاريخ تسليمها الى مؤسسة كهرباء لبنان بتاريخ 10/5/2021. ومنذ ذلك التاريخ أصبحت المنشآت بعهدة مؤسسة كهرباء لبنان.

ليس هناك أي علاقة بين مهام تشغيل وصيانة منشآت توليد الطاقة الكهربائية التي أصبحت في عهدة كهرباء لبنان ومهام تشغيل وصيانة مطمر الناعمة الصحي التي ما زالت في عهدة مجلس الانماء والاعمار. وعندما تتعاقد مؤسسة كهرباء لبنان مع شركة لتشغيل وصيانة منشآت توليد الطاقة، ليس هناك أية مشكلة بتزويدها بالغاز المنبعث من المطمر الصحي”.