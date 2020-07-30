المصارف تبادر تدريجيا بدفع رواتب المتقاعدين

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استلم مصرف لبنان من وزارة المالية الملفات الخاصة برواتب واجور المتقاعدين في القطاع العام حوالي التاسعة من صباح اليوم .

وانهت مديرية انظمة الدفع في مصرف لبنان عملها وحولت مجموع الرواتب والاجور للمتقاعدين الى حسابات المصارف لدى مصرف لبنان عند الساعة الحادية عشر والنصف وتم ابلاغ المصارف بذلك، وقد بادرت المصارف تدريجيا بدفع رواتب المتقاعدين.

وبحسب بيان مصرف لبنان، فقد تم ذلك رغم الاقفال التام الناتج عن انتشار فيروس كورونا.

وذكر البيان ان عدم دفع رواتب المتقاعدين امس ناتج عن عطل تقني لدى وزارة المالي