الثلاثاء 5 ذو الحجة 1445 ﻫ - 11 يونيو 2024 |
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بيان من مكتب وزير الإقتصاد.. ماذا جاء فيه؟

منذ 23 ثانية
وزير الإقتصاد والتجارة أمين سلام

وزير الإقتصاد والتجارة أمين سلام

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صدر عن المكتب الإعلامي لوزير الإقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الأعمال أمين سلام بيان، اليوم الثلاثاء، أعلن فيه أنه “‏مع بدء موسم الاصطياف، وحرصاً على حماية المستهلك من أي عمليات استغلال أو رفع أسعار بشكل غير قانوني، تقوم مديرية “حماية المستهلك” بتوجيهات من معالي وزير الاقتصاد والتجارة أمين سلام، بجولات تفتيشية على المنتجعات السياحية والمطاعم ومواقف ركن السيارات، وقد تم زيارة أكثر من 71 مؤسسة خلال الأسبوعين الأخيرين”.

وأضاف: “نتيجة لهذه الجولات والمراقبة، تم تنظيم 20 محضر ضبط بسبب مخالفات متنوعة، أبرزها عدم التصديق او الالتزام بلوائح الأسعار من وزارة السياحة، ‏وسوف تتابع المديرية جولاتها لضبط المخالفات تمهيداً لإحالتها أمام القضاء المختص لضمان حماية حقوق المستهلكين وتطبيق القوانين، وذلك حفاظاً على مصلحة المستهلك على حد سواء، وستواصل جهودها لضمان بيئة تجارية نزيهة وشفافة خلال موسم الاصطياف وما بعده”.

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