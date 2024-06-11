الثلاثاء 5 ذو الحجة 1445 ﻫ - 11 يونيو 2024 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

بيان من نواب طرابلسيين الى إدارة الجمارك والأجهزة الأمنية.. ماذا جاء فيه؟

منذ 4 دقائق
A A A
طباعة المقال

صدر عن نواب طرابلس: طه ناجي، كريم كبارة، حيدر ناصر، جميل عبود وفيصل كرامي، بياناً اليوم الثلاثاء، توجّهوا في مستهله بالشكر إلى “الأجهزة الأمنية ولاسيما قيادة الجيش وقيادة قوة الأمن الداخلي على التجاوب السريع مع المطلب الذي يهم كل أبناء وسكان طرابلس، والمتمثل بضرورة ايجاد المناخات الأمنية المناسبة قبيل عيد الاضحى المبارك، وقد علمنا بأن المعنيين سوف يطبقون خطة أمنية طارئة عشية الاعياد”.

وتوجّهوا أيضاً بالشكر إلى “إدارة الجمارك في مرفأ طرابلس أيضاً لتعيينها عدداً من الكشافين الضروريين المزودين بالأجهزة التقنية الالكترونية اللازمة لضبط ما يدخل إلى المرفأ وما يخرج منه منعا لاي اتهامات تطال مرفأ طرابلس”.

وأكد النواب لكل الطرابلسيين أن “هموهم الطرابلسية الصغيرة والكبيرة كلها ستكون موضع متابعة واهتمام لدينا وان ما تشهده المنطقة من متغيرات كبرى وما يشهده الوطن من اخطار فضلا عن الموضوع الاساسي المتعلق بإنتخاب رئيس الجمهورية كلها أمور لا يجب أن تمنعنا من متابعة شؤوننا الداخلية والمتعلقة بأمن الناس وراحتهم وسلامتهم، وهي مناسبة أيضاً لكي نتمنى للجميع عيد اضحى مبارك عسى ان يعيده رب العالمين على الجميع بالأمن والأمان والإستقرار”.

    المزيد من أخبار لبنان

    وزير البيئة ناصر ياسين
    وزير البيئة: العدوان الإسرائيلي أدى لمقتل وإصابة أكثر من 1600 شخص في لبنان
    وليد جنبلاط
    جنبلاط: الحوار الذي يطالب به بري هو الذي سينقذ لبنان
    الخارجية اللبنانية
    وزارة الخارجية ترحّب بمشروع قرار مجلس الأمن لوقف النار في غزة

    الأكثر قراءة

    قوى الأمن الداخلي في لبنان
    قُصر يعتدون جنسياً على قُصر بجنوب لبنان.. وقوى الأمن تتحرك
    رئيس تيار المردة سليمان فرنجية
    سليمان فرنجية: في هذه الحالة يجب أن يكون جعجع مرشح التيار العوني للرئاسة!
    حزب الله يقصف مواقع إسرائيلية
    تصاعد التوتر بين حزب الله وإسرائيل.. هل تفجر الأزمة الحرب القادمة؟