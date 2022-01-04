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بيان من هيئة إدارة السير والآليات والمركبات

4 - يناير - 2022
هيئة إدارة السير والآليات والمركبات

هيئة إدارة السير والآليات والمركبات

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صدر عن هيئة إدارة السير والآليات والمركبات بيان جاء فيه: “إلحاقا ببيان هيئة ادارة السير السابق حول استئناف عملها ايام الثلاثاء والاربعاء من كل اسبوع، وعطفا على بيان رؤساء الوحدات المركزية في مديرية المالية العامة لدى وزارة المالية التي اعلنت فيه عن وقف العمل لمدة اسبوع ينتهي بتاريخ 10 كانون الثاني 2022 الأمر الذي أدى إلى وقف الجباية في مصلحة تسجيل السيارات والآليات في كافة الأقسام والفروع”.

وأضاف البيان, “وعليه، تعلن هيئة ادارة السير عن وقف العمل في كافة اقسام وفروع مصلحة تسجيل السيارات غذا الاربعاء بتاريخ 5/1/2022 على ان يستأنف العمل ايام الثلاثاء والاربعاء من كل اسبوع ابتداء من الثلاثاء المقبل الواقع بتاريخ 11/1/2022”

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