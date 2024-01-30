بيان من "وزارة التربية" بشأن إقفال المدارس غداً

أعلن المكتب الإعلامي في وزارة التربية التربية والتعليم العالي، في بيان صدر عنه اليوم الثلاثاء، أن “يوم غد الأربعاء، هو يوم تدريس عادي في المدارس والثانويات والمهنيات الرسمية والخاصة”.

وأضاف، “أما في المناطق التي تشهد إقفالاً للطرق بسبب الثلوج والجليد، وخطراً في حركة الانتقال فإن الوزير يترك لمديري المدارس اتخاذ القرار المناسب”.

وكانت قد أفادت غرفة “التحكم المروري”، اليوم الثلاثاء، في منشور على حسابها عبر منصة “إكس”: “طريق ترشيش زحلة مقطوعة أمام جميع المركبات بسبب تراكم الثلوج”.

طريق #ترشيش_زحلة مقطوعة امام جميع المركبات بسبب تراكم الثلوج — التحكم المروري (@tmclebanon) January 30, 2024

وأضافت، “طريق شبعا كفرشوبا حاصبيا مقطوعة بسبب تراكم الثلوج”.