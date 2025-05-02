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بيان من وزارة التربية للمتعاقدين.. ماذا جاء فيه؟

منذ 36 دقيقة
وزارة التربية و التعليم العالي

وزارة التربية و التعليم العالي

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أعلنت وزارة التربية والتعليم العالي أنه “تم اعداد جداول مستحقات بدل فروقات الساعات المنفذة للمتعاقدين على حساب الصناديق وعددهم 1909 متعاقدين ، عن شهري تشرين الثاني وكانون الأول 2024”.

كذلك أعلنت الوزارة، أنه “تم اعداد جداول بدل الصفائح وتعويض المثابرة للعاملين في المكننة والأجراء والمستخدمين على حساب صناديق المدارس الرسمية، عن شهري شباط واذار 2025، الذين بلغ عددهم 4273”.

كذلك تم اعداد جداول مستحقات بدل المثابرة والصفائح للمتعاقدين في الادارة المركزية والمناطق التربوية عن شهري شباط واذار 2025 ، والذين بلغ عددهم 168 .

ولفتت الوزارة إلى أنها “حولت هذه المستحقات ولمرة أخيرة إلى شركة تحويل الأموال ، وسوف تكون متاحة للقبض مطلع الأسبوع المقبل ، على أن يتم الدفع في المرات المقبلة من خلال مصدر الدخل أي الصناديق ، وسوف تعمل الوزارة على تحويل الأموال إلى هذه الصناديق”.

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